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Юные фигуристы показывают свое мастерство в проекте «Ледниковый период. Дети»
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Юные фигуристы показывают свое мастерство в проекте «Ледниковый период. Дети» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети» стартовал второй этап. Тренеры (Илья Авербух, Татьяна Навка, Максим Траньков и Роман Костомаров) собрали команду, в каждой по 3 одиночных фигуриста и 3 пары.
Программу заранее не снимали, поэтому съемки идут за несколько дней до эфира. На съемочную площадку уникального проекта отправился корреспондент «ВМ».
В будний день на территории «Лужников» немноголюдно. Кто-то быстрым шагом идет на тренировку по футболу, другие же, сидя на лавочке, просто наслаждаются долгожданным солнцем. Но вся эта идиллия заканчивается, как только вхожу на Малую спортивную арену «Лужников». Именно здесь во всю идут съемки нового проекта Первого канала «Ледниковый период. Дети». Прохожу мимо гримерок. Вот -отдельная для Татьяны Анатольевны Тарасовой, по соседству — гримерки остальных наставников.
На проекте все по-настоящему. Перед выступлениями нескольких участников режиссер объявляет пятиминутную раскатку, после чего ребята выходят на лед строго по программе. Да и декорации построили в стиле мирового первенства. В фойе «Лужников» оборудовали специальную зону, где ребята могут провести разминку, а также диванчики, сидя на которых фигуристы следят за выступлениями остальных участников соревнований. Ну а так как съемки длятся весь день, то и про питание для ребят не забыли— горячий чай и обед доступны весь день. Вкусно перекусить не отказываются и члены съемочной группы.
Все участники и тренеры погружены в работу. Ведь съемки— это последний этап в непростой работе. Начинающие фигуристы сейчас живут в Москве и ежедневно тренируются на одном из столичных катков. Так что наставники полностью отдают себя проекту. Это подтверждает и Илья Авербух. Постановщик множества шоу на этом проекте выступил не только в качестве одного из тренеров, но и как продюсер шоу. Так что серебряный призер Олимпийских игр даже отдохнуть не может. Во время небольших перерывов он то и дело бегает в аппаратную и решает различные организационные вопросы, чтобы зрители увидели красивую и интересную программу.
-Наш проект можно считать миссионерским, — сказал «ВМ» Авербух. -Одна из наших целей — популяризация фигурного катания. Уже сейчас виден всплеск популярности этого вида спорта, родители ведут детей в школы и секции, что не может не радовать. Выступая на всю страну, ребята чувствуют большую ответственность. Поэтому они тренируются с полной самоотдачей. Для кого— то наше шоу запомнится на всю жизнь и станет самым ярким моментом в карьере, для других же это будет лишь ступенька к большим победам.
По мнению Авербуха, среди участников есть будущие чемпионы.
-Уже сейчас я выделил шесть ребят, у которых большое будущее в фигурном катании, — отметил наставник. -Возможно, уже через несколько лет кого— то из них мы будем поздравлять с Олимпийской медалью.
Новые выпуски программ будут интересными, но в то же время напряженными.
Кто-то из участников получит травму во время выступления, а есть и те, кто вообще не сможет выйти на лед. Стоит ожидать и пронзительных номеров, посвященных Великой отечественной войне, ведь не за горами День победы. Раскрывать всех секретов не будем. Включайте Первый канал по воскресеньям и сами все увидите.
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