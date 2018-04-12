Игнашевич поделился мнением о футболистах «Арсенала»

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» поделился мнением о футболистах лондонского клуба.

«У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Александр Ляказетт , на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Пьер-Эмерик Обамеянг может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Дэнни Уэллбек — это что-то среднее между Ляказеттом и Обамеянгом. И суперполузащитники, такие как Месут Озил и Генрих Мхитарян », — приводит слова Игнашевича пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что тот факт, что Озил выступая за мадридский «Реал» был на ведущих ролях в команде, уже говорит о многом, а стиль игры Мхитаряна похож на то, что демонстрирует Месут, только при этом Генрих выполняет больше работы в обороне.

«Есть ещё Аарон Рэмзи, классический британский полузащитник. Мне кажется, его роль в команде схожа с ролью Мхитаряна. Только в обороне, на мой взгляд, за исключением Косельни нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала», — добавил защитник ЦСКА.

Ранее главный тренер «Арсенала» заявил, что в составе ЦСКА играют самые сильные полузащитники в России.