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Волгоградские пригородные поезда переходят на «летнее расписание»
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Волгоградские пригородные поезда переходят на «летнее расписание» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Пригородные поезда в Волгоградской области переходят на «летний режим работы» с 16 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, с этой даты и по 15 октября назначаются поезда по маршруту «Волгоград-1 — Канальная — Волгоград-1».
Транспорт №6207 «Волгоград-1 — Канальная» будет отправляться от начальной станции каждый день в 17:10 и приезжать на конечную в 18:32.
Поезд №6208 «Канальная — Волгоград-1» будет отправляться от «Канальной» ежедневно в 19:26 и прибывать на конечную в 20:46.
Кроме того, с 16 апреля по 15 октября электропоезд №6313 «Волгоград-1 — Южная» будет работать каждый день. Отправление из центра города в 17:33, а прибытие на конечную в Красноармейский район — в 18:51.
Рельсовые автобусы «Петров Вал — Камышин — Петров Вал» с 16 апреля по 15 октября будут останавливаться на «Птицефабрике» и прибывать на конечные станции на две минуты позже, чем раньше.
С 16 апреля по 15 октября отменяются электропоезда № 6209 «Волгоград-1 — Шпалопропитка» и № 6210 «Шпалопропитка — Волгоград-1».
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