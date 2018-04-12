Виллиан определился со своим будущим

Вингер «Челси» Виллиан дал понять, что он хочет остаться в лондонском клубе.

"Мне нравится Премьер-лига. Мне нравится «Челси». Играть тут было моей мечтой, так что она сбылась. Для меня АПЛ — лучшая лига в мире. И Лондон — великий город. Моей семье нравится жить здесь. Я сделал лучший выбор, присоединившись к «Челси», за пять лет я добыл с клубом много трофеев" — цитирует 29-летнего бразильца Goal.com.