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Виллиан определился со своим будущим
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Виллиан определился со своим будущим 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вингер «Челси» Виллиан дал понять, что он хочет остаться в лондонском клубе.
"Мне нравится Премьер-лига. Мне нравится «Челси». Играть тут было моей мечтой, так что она сбылась. Для меня АПЛ — лучшая лига в мире. И Лондон — великий город. Моей семье нравится жить здесь. Я сделал лучший выбор, присоединившись к «Челси», за пять лет я добыл с клубом много трофеев" — цитирует 29-летнего бразильца Goal.com.
Напомним, что предметный интерес к Виллиану проявлял "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
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