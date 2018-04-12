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Александр Бубнов: Мы вправе ждать от Головина яркой игры с «Арсеналом»
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Александр Бубнов: Мы вправе ждать от Головина яркой игры с «Арсеналом» 

Советский спорт 2 часа назад
Первый матч в Лондоне завершился победой «Арсенала» со счетом 4:1.
«Конечно, все возможно, но я не верю, что ЦСКА может повторить подвиг «Ромы». «Барселона» ходила пешком, пока не пустила три от «Ромы». Итальянцы весь матч оказывали силовое давление на каталонцев, а ЦСКА сможет оказать такое давление на «Арсенал»? Очевидно, что вряд ли.
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«Арсенал» ведь очень настроен — у них другая ситуация. Вылет из турнира лишит их шанса сыграть в Лиге чемпионов. Ведь они тоже видели, что произошло в Риме и должны были сделать выводы.
Александр Головин отдохнул, матч с «Арсеналом» для него огромный стимул. Думаю, мы вправе ждать от него яркой игры. ЦСКА надо забить три гола, для этого нужно взять мяч под контроль и оказать давление на защиту «Арсенала», которая дает сбои — мы это видели», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Ответная игра состоится сегодня, 12 апреля, в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.
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