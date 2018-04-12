Двукратный чемпион Франции возобновил карьеру ради сборной

Киберфутболист Vitality Корантен «Rocky» Шеври возобновил карьеру ради сборной Франции. В феврале он объявил, что недоволен большим количеством багов в FIFA 18, однако на этой неделе ему поступило приглашение в созданную национальную команду, от которого не смог отказаться.

"Очень горд оказаться в первом списке киберфутбольной сборной Франции! Увидимся 20 и 21 апреля в Клерфонтене", — написал Шеври в Твиттере.

Объявлен состав киберфутбольной сборной Франции // ​Двукратный чемпион Франции приостановил карьеру из-за недовольства FIFA 18 Très fier d’être sélectionné dans cette première liste de l’@efootdefrance! RDV les 20-21 Avril à Clairefontaine. 🇫🇷 pic.twitter.com/N9aCizh2Ns

— Corentin Chevrey (@Vitality_RocKy) 11 апреля 2018 г.