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Двукратный чемпион Франции возобновил карьеру ради сборной
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Двукратный чемпион Франции возобновил карьеру ради сборной 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Киберфутболист Vitality Корантен «Rocky» Шеври возобновил карьеру ради сборной Франции. В феврале он объявил, что недоволен большим количеством багов в FIFA 18, однако на этой неделе ему поступило приглашение в созданную национальную команду, от которого не смог отказаться.
"Очень горд оказаться в первом списке киберфутбольной сборной Франции! Увидимся 20 и 21 апреля в Клерфонтене", — написал Шеври в Твиттере.
Объявлен состав киберфутбольной сборной Франции // ​Двукратный чемпион Франции приостановил карьеру из-за недовольства FIFA 18  Très fier d’être sélectionné dans cette première liste de l’@efootdefrance! RDV les 20-21 Avril à Clairefontaine. 🇫🇷 pic.twitter.com/N9aCizh2Ns
— Corentin Chevrey (@Vitality_RocKy) 11 апреля 2018 г.
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