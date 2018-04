Экс-защитник сборной Англии Лескотт комментирует отбор ЧМ по FIFA 18

Бывший защитник сборной Англии Джолеон Лескотт посетил отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. 35-летний англичанин выступил в качестве комментатора на мероприятии, проходящим в эти выходные в Манчестере.

Напомним, российский киберфутболист Роберт «Ufenok77» Фахретдинов не смог выйти в плей-офф второго «мейджора» по FIFA 18, выиграв 2 из 6 матчей.

Российский киберфутболист не смог выйти в плей-офф отбора ЧМ Two guys who know something about winning. #FIFAeWorldCup @JoleonLescott is live now ➡️ https://t.co/mBafvi14kd pic.twitter.com/hVGFPkBhlE

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 14 апреля 2018 г.