Фантастический гол Роналду на отборочном турнире ЧМ. Видео

Победитель первого отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 Донован «DHTekKz» Хант отметился шикарным голом в 1/8 финала второго отбора. В матче против Мартэна «RemiMartinn» Орежеля он открыл счет с помощью Криштиану Роналду​, эффектно перекинув мяч через соперника, находясь спиной к воротам, и пробив в касание. Гол был признан одним из лучших на турнире.

🇬🇧 @F2Tekkz is back at it again. He's up next vs 🇺🇸 @RemiMartinn Watch live ➡️ https://t.co/mBafvhJsVD #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/oqVwt7z8QA

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 14 апреля 2018 г.