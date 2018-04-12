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Временный президент AIBA поддерживает транспарентность и новые реформы в управлении
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Временный президент AIBA поддерживает транспарентность и новые реформы в управлении 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Гафур Рахимов, временный президент Международной ассоциации бокса (AIBA), заявил, что очень доволен новым партнерством, недавно начатым с DFSU — Doping-Free Sport Unit (Группой по спорту без допинга) Всемирной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Также он полностью поддержал планы по осуществлению ряда новых и срочных реформ в сфере управления.
"Я полностью привержен реформам в сферах управления и руководства, разработанных и осуществляемых в настоящее время в AIBA, в сотрудничестве с новым исполнительным директором AIBA Томом Вирджетсом" — сказал г-н Рахимов, который 27 января этого года стал временным президентом AIBA.
"Мы продвигаемся вперед в плане повышения прозрачности нашей организации, в сферах руководства AIBA, финансов и в таких вопросах, как разнообразие в боксе, судейство, все это в осуществляется в соответствии с моим обещанием, данным Исполнительному комитету AIBA, МОК и национальным федерациям по обновлению AIBA, с тем, чтобы она оставалась достойным членом Олимпийской семьи" — добавил он.
Временный президент отметил: «Никто не может подвергать сомнению приверженность AIBA обеспечить наивысшие стандарты целостности, поскольку это воплощается в жизнь в реальном времени, каждый день. Это наша цель».
Г-н Вирджетс, новый исполнительный директор AIBA, работает над восстановлением доверия МОК, с тем, чтобы отстоять место бокса в олимпийском движении. Временный президент сказал, что он полностью одобрил слова г-на Вирджетса, сказанные в недавнем радио интервью главному редактору издания «Around the Rings».
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