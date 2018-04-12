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Президент Ла Лиги не исключил возможность проведение матча в России
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Президент Ла Лиги не исключил возможность проведение матча в России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас на пресс-конференции Marspo ответил на вопрос, могут ли в будущем матчи чемпионата Испании пройти в России. «Игры за пределами страны несут экономические выходы. Это должно быть первой новостью для страны, где вы играете. Мы хотим проводить по одному матчу сезона за пределами страны. Это не новость для спорта. Что касается потенциальных мест, то мы планируем начать с США. Но в дальнейшем я не исключаю проведение матча в России. Это серьёзный рынок, здесь много фанатов, большая аудитория.
В нашей Лиге есть японский игрок. Его клуб — третий по популярности в Японии. В Бундеслиге много игроков из Кореи — это важно для популярности корейского рынка. Мы бы хотели видеть в Ла Лиге больше русских, это повысило интерес к чемпионату со стороны российской аудитории», — передаёт слова Тебаса корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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