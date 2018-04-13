Президент Ла Лиги Тебас — о телекартинке российских матчей: это очень плохо!

Президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу предложили посмотреть фрагменты некоторых недавних матчей Кубка России и РФПЛ и дать оценку качеству их телепоказа.

Сначала Тебасу показали фрагменты матча 1/4 финала Кубка России «Амкар» — «Авангард» (0:0, по пенальти — 6-7), который состоялся 27 февраля, и спросили, что он думает о качестве показа, поле и картинке с матча в целом.

«Это очень плохо! Очень плохо видно. В какой лиге Испании это возможно? Сейчас — ни в какой, с тех пор как это зависит от Ла Лиги», — сказал Тебас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым

Далее Тебасу показали видеофрагменты матча РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» (0:0), который прошёл на заснеженном поле 4 марта.

«Нужно стараться избегать проведения и показа матчей при таких условиях. В Испании при таких условиях просто бы не стали проводить игру», — добавил функционер.

Напоследок Тебасу показали фрагменты дерби ЦСКА — «Спартак», матч между которыми проходил в нормальных для футбола условиях.

«Лучше. Газон лучше. Но слишком много рекламы (на щитах около футбольного поля. — Прим. «Чемпионата»). В Испании ограничивают количество рекламы, потому что зритель отвлекается на это. Газон и освещение на стадионе выглядят правильными. Есть люди на трибунах. Если говорить об оценке этого матча по испанским меркам по десятибальной шкале, то можно поставить пять — «удовлетворительно». А за первый матч, который мне показали, — ноль», — добавил Тебас.