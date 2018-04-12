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В региональном УМВД состоялся второй зональный этап 36-го смотра-конкурса художественной самодеятельности
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В региональном УМВД состоялся второй зональный этап 36-го смотра-конкурса художественной самодеятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ежегодный областной смотр-конкурс самодеятельного творчества среди сотрудников полиции, членов их семей и ветеранов ОВД в этом году проходит в 36-й раз. Он приурочен к 300-летию полиции России.
Участниками очередного этапа стали команды ОМВД России по Болховскому району, УМВД России по городу Орлу, региональной Госавтоинспекции, МО МВД России «Хотынецкое».
Команды представили на суд жюри вокальные, инструментальные и танцевальные номера, театральные постановки, световое шоу. Все выступления были объединены одной тематикой — образование и становление полиции в России.
По итогам выступлений, первое место разделили команды УМВД России по городу Орлу и регионального УГИБДД, второе место члены жюри присудили команде ОМВД России по Болховскому району.
Победители второго зонального этапа встретятся с лучшими командами, удивившими жюри и в других этапах, в финале.
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