В региональном УМВД состоялся второй зональный этап 36-го смотра-конкурса художественной самодеятельности

Ежегодный областной смотр-конкурс самодеятельного творчества среди сотрудников полиции , членов их семей и ветеранов ОВД в этом году проходит в 36-й раз. Он приурочен к 300-летию полиции России.

Участниками очередного этапа стали команды ОМВД России по Болховскому району, УМВД России по городу Орлу, региональной Госавтоинспекции , МО МВД России «Хотынецкое».

Команды представили на суд жюри вокальные, инструментальные и танцевальные номера, театральные постановки, световое шоу. Все выступления были объединены одной тематикой — образование и становление полиции в России.

По итогам выступлений, первое место разделили команды УМВД России по городу Орлу и регионального УГИБДД, второе место члены жюри присудили команде ОМВД России по Болховскому району.

Победители второго зонального этапа встретятся с лучшими командами, удивившими жюри и в других этапах, в финале.