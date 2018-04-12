Газон для стадиона в Самаре прибудет до конца недели

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что газонное покрытие для поля стадиона в Самаре прибудет из Германии 13 или 14 апреля. Он также добавил, что все работы вокруг арены будут завершены к середине мая.

— Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра-послезавтра он прибудет, и начнется его укладка, — приводит ТАСС слова Мутко. — Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется.

В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Самаре состоится шесть матчей — четыре встречи группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.