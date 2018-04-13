Газон на стадионе в Самаре будет уложен в ближайшие 10 дней

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что газонное покрытие на футбольном поле стадиона «Самара-Арена» будет уложено в ближайшие 10 дней.

— Газон — это самая проблемная точка, которая беспокоит оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, — приводит ТАСС слова Азарова. — И мы предполагаем, что в ближайшие 10 дней газон будет уложен.

Ввод стадиона на сегодняшний день разбит на два этапа, это обычная практика. Я уверен, что до конца текущего месяца приемка состоится. Работы производятся в форсированном режиме. Да, у нас произошел форс-мажор, этой весной у нас аномальные природные условия, мы побили все рекорды отрицательных температур и по осадкам, что создало дополнительные сложности.