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На новом стадионе в Самаре началась укладка газона
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На новом стадионе в Самаре началась укладка газона 

Советский спорт 21 минуту назад
— Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведется вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе ПСО «Казань», генподрядчика стадиона.
Ранее стало известно, что газон для самарского стадиона был выращен в Германии и 14 апреля был доставлен в Россию.
Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. квадратных метров. Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит во время своего визита в Самару рассказал, что работы на стадионе идут с отставанием от графика, но местные власти обещали завершить работы до конца апреля.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. «Самара Арена» примет шесть матчей турнира — четыре встречи группового этапа, а также одну игру 1/8 финала и один четвертьфинал.
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