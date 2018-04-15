На новом стадионе в Самаре началась укладка газона

— Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведется вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе ПСО «Казань», генподрядчика стадиона.

Ранее стало известно, что газон для самарского стадиона был выращен в Германии и 14 апреля был доставлен в Россию.

Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. квадратных метров. Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит во время своего визита в Самару рассказал, что работы на стадионе идут с отставанием от графика, но местные власти обещали завершить работы до конца апреля.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. «Самара Арена» примет шесть матчей турнира — четыре встречи группового этапа, а также одну игру 1/8 финала и один четвертьфинал.