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На стадионе ЧМ-2018 в Самаре началась укладка газона
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На стадионе ЧМ-2018 в Самаре началась укладка газона 

RT на русском 1 час назад
Фото: otr-online.ru
На стадионе в Самаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России начались работы по укладке газона.
«Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведётся вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия». — приводит ТАСС слова представителя генподрядчика строительных работ на стадионе.
На арене в Самаре пройдут шесть матчей чемпионата мира, четыре — группового этапа, и по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что торжественное открытие стадиона ЧМ-2018 в Ростове состоится 13 мая.
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