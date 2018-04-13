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Швеция огласила список из 10 игроков НХЛ, которые едут на ЧМ-2018
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Швеция огласила список из 10 игроков НХЛ, которые едут на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Сборная Швеции назвала десять игроков НХЛ, которые дали согласие на участие в чемпионате мира-2018. В него вошли: вратарь — Андерс Нильссон ("Ванкувер"); защитники — Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Джон Клингберг ("Даллас"), Эрик Густафссон ("Чикаго"), Адам Ларссон ("Эдмонтон"); нападающие — Мика Зибанежад ("Рейнджерс"), Микаэль Баклунд ("Калгари"), Якуб де ла Роз ("Монреаль"), Юхан Ларссон ("Баффало"), Магнус Пяярви-Свенссон ("Оттава").
Окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.
Сборная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией. ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Дании.
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