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Таксист‐вымогатель потребовал 10 тысяч рублей у британских футбольных болельщиков
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Таксист‐вымогатель потребовал 10 тысяч рублей у британских футбольных болельщиков 

360tv.ru 2 часа назад
Московский таксист оценил поездку британских любителей футбола перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы в 10 тысяч рублей. О вопиющей наглости рассказала журналистка Сара Рэйнсфорд в своем аккаунте в Twitter.
Двое друзей заказали такси, чтобы доехать от Лубянки до Пятницкой улицы. После поездки водитель потребовал у британцев 10 тысяч рублей за двадцатиминутную поездку. Любители футбола отказались платить такую сумму.
Тогда мужчина заблокировал двери автомобиля, заявив, что не выпустит пассажиров, пока те не отдадут ему названную сумму. Когда британцы попросили сфотографировать его лицензию, таксист ответил резким отказом.
Журналистка сообщает, что в итоге болельщики отделались двумя тысячами рублей, после чего были отпущены.
Ранее министр спорта Виталий Мутко поручил Министерству транспорта России и Федеральной антимонопольной службе проконтролировать стоимость билетов на всех видах транспорта во время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. По его словам, делается все возможное для обеспечения комфортных условий всем поклонникам футбола. В частности, Государственная Дума приняла закон о бесплатном проезде болельщиков железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.
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