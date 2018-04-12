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Названы имена татарстанских министров, привлеченных за коррупционные нарушения
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Названы имена татарстанских министров, привлеченных за коррупционные нарушения 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе брифинга в четверг, 12 апреля официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова навала имена министров, в чьих декларациях по итогам 2017 года были найдены неточности. Ранее об ошибках говорили в ходе брифинга по антикоррупционной деятельности. Галимова настаивает, что президент РТ Рустам Минниханов придерживается однозначной позиции касаемо деклараций чиновников — «все должно быть прозрачно». Таким образом, принято решение огласить имена нарушителей. «…к дисциплинарной ответственности привлечены 9 человек, — говорит Галимова. — Это — в алфавитном порядке — Абдулганиев, Вафин, Здунов, Леонов, Назиров, Фаттахов, Шайхразиев, Шайхутдинов, Хамаев». Впрочем, ранее говорили, что имена всех, кто заполнил декларации с ошибками есть в онлайн доступе — в отчетах проверяющих.
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