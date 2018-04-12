Названы имена татарстанских министров, привлеченных за коррупционные нарушения 

Казанский репортер: последние новости

Леонов обещал казанцам гастрономический фестиваль на «Финале четырех»

​«Чувствуется ностальгия». Бердыев вернулся на «Центральный» и выдал лучший матч

В мае у Центрального стадиона в Казани закроют движение