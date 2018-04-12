«Крылья Советов» на выезде уступили «Балтике» 

«Крылья Советов» проиграли «Балтике» — 0:1. Матч 32-го тура первенства России прошел на выезде, в Калининграде, на новом стадионе, который построен к чемпионату мира — 2018. В первом тайме никому из игроков не удалось «распечатать» ворота. Единственный гол хозяева поля забили на 77-й минуте. У «Балтики» пенальти реализовал Себаи. Это поражение стало первым для «Крыльев» в ФНЛ в 2018-м году. Сейчас волжане занимают третью строчку турнирной таблицы, набрав 67 очков. Следующий поединок команда Андрея Тихонова проведет 15 апреля. На «Металлурге» самарцы сыграют с лидером турнира, красноярским «Енисеем». Начало встречи — в 15:00