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Погба заинтересован в переходе в ПСЖ
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Погба заинтересован в переходе в ПСЖ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе в ПСЖ, информирует Paris United.
Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек «красных дьяволов» уже контактировал с некоторыми игроками парижан относительно атмосферы, которая царит непосредственно в их клубе и команде.
Ожидается, что ПСЖ также будет не против вернуть игрока на родину.
В нынешнем сезоне Погба забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Напомним, зимой Райола предлагал "Реалу" приобрести Погба.
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