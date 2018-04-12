Бубнов: «ЦСКА не сможет повторить подвиг „Ромы“

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом».

"Конечно, все возможно, но я не верю, что ЦСКА может повторить подвиг «Ромы». «Барселона» ходила пешком, пока не пустила три от «Ромы». Итальянцы весь матч оказывали силовое давление на каталонцев, а ЦСКА сможет оказать такое давление на «Арсенал»? Очевидно, что вряд ли.

"Арсенал" ведь очень настроен — у них другая ситуация. Вылет из турнира лишит их шанса сыграть в Лиге чемпионов. Ведь они тоже видели, что произошло в Риме и должны были сделать выводы.

Александр Головин отдохнул, матч с «Арсеналом» для него огромный стимул. Думаю, мы вправе ждать от него яркой игры. ЦСКА надо забить три гола, для этого нужно взять мяч под контроль и оказать давление на защиту «Арсенала», которая дает сбои — мы это видели", — сказал Бубнов.

Матч состоится сегодня, 12 апреля, в Москве. Начало — 22:05 мск.