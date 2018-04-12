Эвра поддержал Харта

"Когда я пришёл в «Вест Хэм», Харт не играл — в основе выходил Адриан. Я сказал: «Джо, давай, ты должен играть. Скоро чемпионат мира».

Харт был уверен в себе. Посмотрите, как он сыграл против «Челси». Джо был лучшим игроком матча. Даже на сегодняшней тренировке он был лучшим.

Я действительно счастлив за Харта. Большие футболисты должны уметь справлять с давлением, ведь они часто подвергаются критике", — цитирует Эвра Sky Sports.