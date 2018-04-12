Ещё
Малышко: после Сочи я глазом не моргнул, как пришла зима, а я остался неготовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышко: после Сочи я глазом не моргнул, как пришла зима, а я остался неготовым 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, почему, по его мнению, результаты спортсменов часто идут на спад после успеха на Олимпиаде. «Не было ли такого, что немного упала мотивация? Врать не буду, было такое. Всё было в совокупности. После Олимпиады и ажиотаж вокруг спортсмена большой: не можешь выйти на тренировку и качественно её сделать, не пообщавшись с 10-15 людьми. Раньше тебя не знали, а тут начинаются конференции, совещания, интервью и так далее. И в итоге за лето накапливается огромное количество таких часов, на тренировки остаётся меньше сил и времени. Наверное, поэтому во многих странах послеолимпийский сезон является разгрузочным и от спортсменов требуют мало.
Наверное, так и должно быть, потому что те спортсмены, которые чего-то добились, им тяжело собраться и отработать следующий сезон так же, как олимпийский. Есть, конечно, какие-то единицы, как Мартен Фуркад, но держать себя на такой грани высочайшей — мне кажется, 90% спортсменов просто не могут с таким справиться.
Поэтому произошёл спад. Кроме того команда сильно поменялась, и наша федерация, СБР, тренерский штаб, руководство — все поменялись. Я этих людей не знал, долго искали общие пути работы. И я и глазом не моргнул, как наступила зима, а я остался неподготовленным. Поэтому испытывал огромные проблемы», — сказал Малышко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
Способен ли ЦСКА на подвиг в стиле «Ромы» или «Ювентуса»? Тренер ЦСКА: Капризов скоро будет играть, Робинсон тоже будет, но не знаем когда Адвокат Родченкова: мой клиент сотрудничает с расследованием IBU
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд155
Распустить сборную РФ по футболу79
Липницкая опубликовала откровенное фото88
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение