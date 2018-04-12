Малышко: после Сочи я глазом не моргнул, как пришла зима, а я остался неготовым

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, почему, по его мнению, результаты спортсменов часто идут на спад после успеха на Олимпиаде. «Не было ли такого, что немного упала мотивация? Врать не буду, было такое. Всё было в совокупности. После Олимпиады и ажиотаж вокруг спортсмена большой: не можешь выйти на тренировку и качественно её сделать, не пообщавшись с 10-15 людьми. Раньше тебя не знали, а тут начинаются конференции, совещания, интервью и так далее. И в итоге за лето накапливается огромное количество таких часов, на тренировки остаётся меньше сил и времени. Наверное, поэтому во многих странах послеолимпийский сезон является разгрузочным и от спортсменов требуют мало.

Наверное, так и должно быть, потому что те спортсмены, которые чего-то добились, им тяжело собраться и отработать следующий сезон так же, как олимпийский. Есть, конечно, какие-то единицы, как Мартен Фуркад, но держать себя на такой грани высочайшей — мне кажется, 90% спортсменов просто не могут с таким справиться.

Поэтому произошёл спад. Кроме того команда сильно поменялась, и наша федерация, СБР, тренерский штаб, руководство — все поменялись. Я этих людей не знал, долго искали общие пути работы. И я и глазом не моргнул, как наступила зима, а я остался неподготовленным. Поэтому испытывал огромные проблемы», — сказал Малышко.

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