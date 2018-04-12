В фондах Музея Москвы нашли шахматную фигуру, в которой мог храниться клад

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фигурку обнаружили еще в 1993 году во время масштабных раскопок на Манежной площади. В XVIII–XIX веках там располагалась усадьба купцов Силиных. Предполагается, что владельцем фигурки был Михаил Силин

Более тщательно изучить музейные фонды решили после того, как в апреле 2017 на Пречистенке нашли 10 монет номиналом «деньга», отчеканенных в период с 1533 по 1538 год. Они были спрятаны в фигуру слона, состоящую из трех частей. По данным археологов, она похожа на фигуру, найденную на Манежной площади.

"Все части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться", рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

"Слон" с кладом был найден на Пречистенке в строительной траншее во время замены газовых коммуникаций в рамках работ по программе «Моя улица». Все серебряные монеты ручной чеканки, общая сумма которых составляет 5 копеек, были сделаны в период 30–40-х годов XVI века. Одна из монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, остальные — на Московском.