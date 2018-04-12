Линарес перед Ломаченко: Я всё счастливее, веселее, сильнее и увереннее

Обладатель титула чемпиона мира WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) пребывает в прекрасном расположении духа, готовясь к поединку против украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), который запланирован на 12 мая в Нью-Йорке (США).

«Я чувствую себя всё более и более счастливым, я всё веселее и веселее, всё увереннее, что смогу добиться этой победы, потому что я верю в себя, в свой угол, в свою подготовку — во всё, что меня окружает, — даже не пытается спрятать довольную улыбку Хорхе, беседуя с ESPN Deportes. — Изо дня в день, каждый день я работаю всё усерднее и усерднее, обучаюсь чему-то новому, становлюсь быстрее и умнее. Это то, что мне нравится, я получаю удовольствие от подготовки».

«Конечно, мне пришлось ко многому привыкать, потому что на этот раз я обитаю и готовлюсь не в Японии практически на уровне моря, а тренируюсь в горах на 9 000 футах над уровнем моря. Однако, у нас всё хорошо, и мы ежедневно проделываем хорошую работу, после чего я чувствую себя более мотивированным. Для моей дочери, моей семьи, моей команды», — закончил на всё той же мажорной ноте венесуэлец.

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