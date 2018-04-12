Глотает шпаги и спит на гвоздях. Дагестанец примет участие в шоу на Первом канале (Видео)

Йог, спортсмен, массажист и тренер по вольной борьбе Сулейман Магомедов планирует показать свои способности в шоу «Я могу» на Первом канале. Избегая плохих последствий, жителю Каспийска удаётся глотать шпаги, отжиматься на одном пальце, спать на острых гвоздях, а также гасить дыханием огонь.

«Бруслин на двух пальцах отжимался, дагестанец на одном», — так начинает демонстрацию своих возможностей Магомедов в репортаже РГВК «Дагестан».

Мужчине 55 лет. На вопрос «как он себя чувствует?» Сулейман дает уверенный ответ: «на 20 лет».

«Над собой надо работать, совершенствоваться. Не давать уничтожать себя», — подчеркивает герой сюжета.