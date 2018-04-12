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«Бавария» определилась с будущим Рибери
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«Бавария» определилась с будущим Рибери 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мюнхенская «Бавария» определилась с будущим своего вингера Франка Рибери, информирует Kicker.
Так, по сведениям издания, в ближайшее время чемпионы Германии предложат французу продлить контракт до лета следующего года. При этом, в случае получения положительного ответа от 35-летнего игрока, ему придется пойти на потерю места в стартовом составе своей команды, так как в клубе планируют делать ставку на более молодых исполнителей.
В нынешнем сезоне Рибери забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за «Баварию».
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