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Спортоборудование в 83 учебных заведениях Башкирии признано небезопасным
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Спортоборудование в 83 учебных заведениях Башкирии признано небезопасным 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Башкирии выявила свыше 130 нарушений при установке и эксплуатации спортивного оборудования более чем в 80 учебных заведениях республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Например, в школе села Яныбаево Белокатайского района ворота для мини-футбола и гандбола не были закреплены, что могло привести к их падению. Кроме того, у руководства не было документов, подтверждающих безопасность спортивного оборудования.
Подобные нарушения выявлены в спортивно-оздоровительном комплексе БГПУ, где в декабре прошлого года двое воспитанников Федерации художественной гимнастики Уфы получили травмы от падения ворот.
Ещё в 29 школах ворота для футбола, мини-футбола и хоккея использовались без сертификата их соответствия требованиям безопасности.
По результатам рассмотрения 40 представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 72 должностных лица. По постановлениям прокуроров 26 лиц привлечено к административной ответственности.
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