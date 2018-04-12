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Спортивный бренд обвинили в пропаганде наркотиков
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Спортивный бренд обвинили в пропаганде наркотиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Спортивный бренд Puma обвинили в поддержке наркоиндустрии из-за организации трэп-вечеринки (трэп — это точка, где наркоторгрвцы заключают сделки). Об этом сообщает Dazed.
Puma в коллаборации с компанией JD Sports и маркетинговым агентством Urban Nerds устроили вечеринку под названием House of Hustle в модном клубе в Лондоне. Приглашения с адресом были разосланы в виде смс-сообщений на дешевых мобильных телефонах, которые лежали в обувных коробках вместе с фальшивыми фунтовыми купюрами.
Место, где проводилось мероприятие, оформили в стиле спального района с выбитыми окнами, граффити на стенах и грязными матрасами на полу. Вместе с выпивкой и наркотиками, гостям предлагались услуги парикмахеров и татуировщиков.
Лондонский социальный работник Эмбер Гилберт Коуттс опубликовала в своем Instagram письмо, в котором обвинила Puma в промотировании темной стороны городской культуры. «Вечеринка была далеко не крутая. Наркоторговля среди подростков приводит к насилию, нужде и нездоровому обществу», — написала она. Также Коуттс рассказала, что в ночь проведения вечеринки в течение 90 минут было зарезано шесть человек.
Письмо получило одобрение пользователей соцсети. Некоторые из них, в том числе музыкант Kindness (Адам Бэинбридж), призвали к бойкотированию Puma и ее продукции.
Представители бренда отказались комментировать ситуацию.
В декабре 2017 года компания Sex Island предложила туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток. В рекламной кампании упоминалось, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках.
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