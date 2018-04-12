Тхэквондисты Сибири приедут в Иркутск на межрегиональные соревнования

В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 18 апреля состоится первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо, 19 апреля — II этап IV летней Спартакиады молодежи России по тхэквондо. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 70 спортсменов из Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев.

В спартакиаде выступят тхэквондисты с 1998 по 2000 год рождения в восьми весовых категориях, в первенстве Сибири — с 1998 по 2002 год рождения в 16 весовых категориях. В составе сборной команды Иркутской области на татами выйдут призеры первенства Сибири Виктория Гущина и Мамед Мисиров, чемпионка Сибири Александра Щепцова и призер первенства России Маргарита Цыбенова.

«В спартакиаде спортсмены буду бороться за попадание в финальный этап, который запланирован в Пензе в июле. В первенстве СФО победители автоматически получают путевку на первенство России», — рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.

Начало соревнований 18 апреля — в 10.00 часов, 19 апреля — в 9.00 часов.