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Тебас рассказал, как Ла Лига смогла выйти из тяжёлого экономического кризиса
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Тебас рассказал, как Ла Лига смогла выйти из тяжёлого экономического кризиса 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас на пресс-конференции Marspo рассказал об изменениях, которые произошли в лиге за последние годы.
«За последние пять лет испанский футбол изменился. Он был в тяжелейшем экономическом кризисе. Нужно было исправить эту ситуацию, чтобы начать расти. Главное, что мы сделали, — установили строжайший финансовый контроль за нашими клубами. Они не должны тратить на игроков любые деньги — мы говорим им, сколько тратить. Это касается и „Реала“, и «Барселоны», и последней команды второго дивизиона. Так мы добились улучшения ситуации. В прошлом сезоне клубы заработали 250 млн долларов, что позволило оздоровить лигу. Мы привлекли инвесторов, значительно выросли экономически. Второй фактор — телекартинка. Недостаточно просто показывать матч 11х11. Нужно понимать, что фанаты хотят видеть красивую игру, с хорошим светом, с заполненными трибунами. Обычно футбол продаётся пакетами, и фанаты переключают каналы, ища что-то привлекательное. Им нужно видеть крутое поле, которое идеально освещено. Мы инвестировали в качество картинки. Если сравнить наши трансляции с Бундеслигой, вы увидите серьёзные отличия. Мы показываем матчи с воздуха — это даёт совершенно иное представление об игре. У нас есть повторы на 360 градусов — техника для этого есть уже на пяти аренах. Это впечатляет. Сейчас у нас есть возможность повторов от первого лица игроков. Мы верим, что Ла Лигу смотрят по ТВ не только из-за лучших игроков. Но и из-за качества картинки», — передаёт слова Тебаса корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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