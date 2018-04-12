Мутко: «Открытие стадиона в Калининграде прошло на хорошем уровне»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал открытие арены «Калининград». Накануне на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе состоятся первый матч. «Балтика» в 32-м туре ФНЛ обыграла «Крылья Советов» (1:0).

«Считаю, что все прошло на хорошем уровне. Все, что мы планировали протестировать, получилось. Работы еще много — и по доводке стадиона, и по тестированию других функций. Но в целом, мне кажется, матч получился. Около 200 тысяч человек посмотрели его в интернете, около 18 тысяч были на трибунах. Футбольный потенциал в Калининграде высокий, нужно его закрепить.

В ближайшие выходные откроем арены в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. 21 апреля — Саранск и Волгоград, а 28-го — Самару. В Самаре никаких задержек и переносов не будет. Строительные работы там закончены, дело в газоне. Сегодня-завтра он прибудет, машина для прошивки есть. Газон рулонный, думаю, все успеют сделать. Все под контролем», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым

На стадионе «Калининград» пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.