Кристиан Нобоа: «В „Рубине“ все еще чувствуется чемпионский дух» 

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Амкара» отметил, что в команде чувствуется чемпионский дух. Он также рассказал, чем похожи Ивелин Попов и Алехандро Доингес.
— Тренируемся и готовимся к матчу, — сказал Нобоа. — Наша цель — победить. Вчера было немного сложно тренироваться из-за снегопада. Не ожидали такого сюрприза от погоды после стольких солнечных дней.
— Нет ли опасности играть в Перми? Все-таки там искусственное поле?
— Это не проблема. Федерация не выбрала бы поле, если бы оно было опасно.
— Вы играли в том самом чемпионском «Рубине». Спустя столько лет, вернувшись, чувствуете ли вы тот дух?
— Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.
— Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?
— Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов хорошо открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но разные.
— За счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?
— «Амкар» будет играть очень уверенно после двух побед. Нам придется изучить соперника и найти возможность вскрыть эту оборону. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Встреча «Амкар» — «Рубин» состоится 14 апреля и начнется в 11.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.