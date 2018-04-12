На Ставрополье могут ввести запрет на продажу алкоголя во время ЧМ-2018

Власти Ессентуков обсуждают возможность введения запрета на продажу алкоголя в дни Чемпионата мира по футболу, сообщает NewsTracker со ссылкой на администрацию города.

Возможный запрет на продажу и даже употребление алкоголя обсуждали на выездном совещании городской антитеррористической комиссии Ессентуков. Совещание проходило на стадионе «Ессентуки-Арена» и было посвящено вопросам безопасности в дни проведения Чемпионата мира по футболу. В городе в эти дни будет базироваться сборная Нигерии, в связи с чем будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Кроме запрета на торговлю алкоголем, власти хотят запретить запускать в городе квадрокоптеры. Каким образом это будет контролироваться — неизвестно.

«Считаю принципиальным вопросом не вводить ограничений по пребыванию горожан и гостей Ессентуков на городском озере; не отменять, а пересмотреть места проведения массовых гуляний в весенне-летний период», — сказал также глава города Александр Некристов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.