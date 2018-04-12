Десятки электричек поменяют расписание из-за ремонта путей

Новосибирские пригородные поезда изменят расписания из-за ремонта железнодорожных путей.

Изменения в расписания продлятся с 16 по 30 апреля. В это время будут модернизировать пути на перегоне Сокур — Мошково.

«Начался сезон ремонтных работ. Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составят от 1 минуты до 33 минут в зависимости от направления. Через две недели электрички будут курсировать по обычному расписанию», — сообщили в пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД.

На Восточном направлении временно изменится движение 20 электропоездов.

С 16 по 20 апреля электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Болотная в 23:41 (на 9 минут позже). В период с 21 по 27 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:41 (на 27 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:10 (на 22 минуты раньше).

С 17 по 24 апреля электропоезда:

— № 6425 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 5:10 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление 5:54 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:52 (на 3 минуты позже);

— № 6417 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 5:17 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 6:45 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:42 (на 2 минуты позже);

— № 6421 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 6:11 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:38 (на 5 минут позже);

— № 6407 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 14:38 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:05 (на 1 минуту позже);

— № 6413 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:03 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 18:33 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31 (на 2 минуты позже);

— № 6419 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 20:11 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:53 (на 33 минуты позже);

— № 6408 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:28 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 11:59 (на 3 минуты позже);

— № 6418 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:39 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 19:09 (на 2 минуты позже);

— № 6414 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:13 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Зеленодольская, с остановочной платформы Кошево отправление в 15:19 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:43 (на 5 минут позже);

— № 6420 Новосибирск — Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:03 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 19:46 (на 24 минуты позже);

— № 6422 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:12 (на 2 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 21:40 (на 7 минут позже).

С 17 по 27 апреля электропоезда:

— № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:21 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 9:52 (на 25 минут позже);

— № 6403 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 10:26 (на 22 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:54 (на 24 минуты позже).

17, 18, 19, 20, 23 и 24 апреля электропоезда:

— № 6410 Новосибирск — Мошково следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику).

— № 6409 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).

21 и 22 апреля:

— № 6406 Новосибирск — Мошково, следование до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 9:41 (по графику);

— № 6405 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 12:27 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16 (по графику);

— № 6416 Новосибирск — Ояш следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Ояш отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику);

— № 6415 Ояш — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Ояш — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).

На Западном направлении временно изменится движение трёх электропоездов.

С 17 по 20 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6309 Новосибирск-Главный — Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следует по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:53 (на 21 минуту позже). С 21 по 30 апреля данный электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 13:05 (на 33 минуты позже).

С 17 по 23 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6325 Новосибирск-Главный — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:40 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:02 (на 8 минут позже).

С 17 по 24 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 9:36 (на 3 минуты позже).

Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229-25-67.

С 9 апреля электрички в Новосибирской области начали переводить на летнее расписание — из-за этого частота следования пригородных электропоездов должна вырасти.