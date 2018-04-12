Ещё
Десятки электричек поменяют расписание из-за ремонта путей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десятки электричек поменяют расписание из-за ремонта путей 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские пригородные поезда изменят расписания из-за ремонта железнодорожных путей.
Изменения в расписания продлятся с 16 по 30 апреля. В это время будут модернизировать пути на перегоне Сокур — Мошково.
«Начался сезон ремонтных работ. Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составят от 1 минуты до 33 минут в зависимости от направления. Через две недели электрички будут курсировать по обычному расписанию», — сообщили в пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД.
На Восточном направлении временно изменится движение 20 электропоездов.
С 16 по 20 апреля электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Болотная в 23:41 (на 9 минут позже). В период с 21 по 27 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:41 (на 27 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:10 (на 22 минуты раньше).
С 17 по 24 апреля электропоезда:
— № 6425 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 5:10 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление 5:54 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:52 (на 3 минуты позже);
— № 6417 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 5:17 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 6:45 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:42 (на 2 минуты позже);
— № 6421 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 6:11 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:38 (на 5 минут позже);
— № 6407 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 14:38 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:05 (на 1 минуту позже);
— № 6413 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:03 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 18:33 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31 (на 2 минуты позже);
— № 6419 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 20:11 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:53 (на 33 минуты позже);
— № 6408 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:28 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 11:59 (на 3 минуты позже);
— № 6418 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:39 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 19:09 (на 2 минуты позже);
— № 6414 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:13 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Зеленодольская, с остановочной платформы Кошево отправление в 15:19 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:43 (на 5 минут позже);
— № 6420 Новосибирск — Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:03 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 19:46 (на 24 минуты позже);
— № 6422 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:12 (на 2 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 21:40 (на 7 минут позже).
С 17 по 27 апреля электропоезда:
— № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:21 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 9:52 (на 25 минут позже);
— № 6403 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 10:26 (на 22 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:54 (на 24 минуты позже).
17, 18, 19, 20, 23 и 24 апреля электропоезда:
— № 6410 Новосибирск — Мошково следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику).
— № 6409 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).
21 и 22 апреля:
— № 6406 Новосибирск — Мошково, следование до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 9:41 (по графику);
— № 6405 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 12:27 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16 (по графику);
— № 6416 Новосибирск — Ояш следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Ояш отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику);
— № 6415 Ояш — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Ояш — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).
На Западном направлении временно изменится движение трёх электропоездов.
С 17 по 20 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6309 Новосибирск-Главный — Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следует по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:53 (на 21 минуту позже). С 21 по 30 апреля данный электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 13:05 (на 33 минуты позже).
С 17 по 23 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6325 Новосибирск-Главный — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:40 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:02 (на 8 минут позже).
С 17 по 24 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 9:36 (на 3 минуты позже).
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229-25-67.
С 9 апреля электрички в Новосибирской области начали переводить на летнее расписание — из-за этого частота следования пригородных электропоездов должна вырасти.
ngs.ru: последние новости
Последний снег, он трудный самый: сотня новосибирцев открыли беговой сезон Синди отдыхает: семья из Сибири покорила мировые подиумы Новосибирские саблистки взяли золото чемпионата мира в Италии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд181
Распустить сборную РФ по футболу105
Липницкая опубликовала откровенное фото89
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Новости партнеров
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение