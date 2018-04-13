Проект «Северная звезда» задает новый путь развития дополненной реальности 

Компания Leap Motion обнародовала амбициозные планы по созданию новой платформы дополненной реальности «Северная звезда», на которой будут базироваться почти все прикладные изделия будущего. Причина — в выгодной комбинации низкой стоимости и высоких характеристик, что и позволит «Северной звезде» стать массовым продуктом. Работающий — и весьма неплохо — прототип уже существует. Заявлено, что себестоимость устройства около $100, и хотя она непременно вырастет, когда появится коммерческая версия гарнитуры, это все равно несравнимо с $3000 за Microsoft HoloLens. Даже с учетом того, что для обслуживания системы дополненной реальности все еще нужен сравнительно мощный компьютер.
Главный минус гарнитуры на данном этапе — ее габариты, это не удобные очки, а целый шлем. В нем есть пара 3,5-дюймовых ЖК-дисплеев с разрешением 1600×1400 пикселей, которые обеспечивают пользователю обзор 95 градусов по вертикали и 70 градусов по горизонтали. Очень хороший показатель по нынешним меркам, как и контроллер движения рук на полусфере в 180 градусов перед пользователем.
В демонстрационных роликах можно видеть небывалую точность взаимодействия человека с виртуальными объектами в дополненной реальности. Например, мы нажимаем пальцем на кнопку на клавиатуре, а не бьем ладонью по большому рычагу. Северная звезда активно размывает границу между реальным и цифровым миром и действительно может стать прорывной технологией. При условии, что Leap Motion найдет инвесторов, которые не захотят просто поглотить стартап без следа. Но даже если так — направление развития отрасли уже задано.