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Проект «Северная звезда» задает новый путь развития дополненной реальности
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Проект «Северная звезда» задает новый путь развития дополненной реальности 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Компания Leap Motion обнародовала амбициозные планы по созданию новой платформы дополненной реальности «Северная звезда», на которой будут базироваться почти все прикладные изделия будущего. Причина — в выгодной комбинации низкой стоимости и высоких характеристик, что и позволит «Северной звезде» стать массовым продуктом. Работающий — и весьма неплохо — прототип уже существует. Заявлено, что себестоимость устройства около $100, и хотя она непременно вырастет, когда появится коммерческая версия гарнитуры, это все равно несравнимо с $3000 за Microsoft HoloLens. Даже с учетом того, что для обслуживания системы дополненной реальности все еще нужен сравнительно мощный компьютер.
Главный минус гарнитуры на данном этапе — ее габариты, это не удобные очки, а целый шлем. В нем есть пара 3,5-дюймовых ЖК-дисплеев с разрешением 1600×1400 пикселей, которые обеспечивают пользователю обзор 95 градусов по вертикали и 70 градусов по горизонтали. Очень хороший показатель по нынешним меркам, как и контроллер движения рук на полусфере в 180 градусов перед пользователем.
В демонстрационных роликах можно видеть небывалую точность взаимодействия человека с виртуальными объектами в дополненной реальности. Например, мы нажимаем пальцем на кнопку на клавиатуре, а не бьем ладонью по большому рычагу. Северная звезда активно размывает границу между реальным и цифровым миром и действительно может стать прорывной технологией. При условии, что Leap Motion найдет инвесторов, которые не захотят просто поглотить стартап без следа. Но даже если так — направление развития отрасли уже задано.
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