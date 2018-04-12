Почему на Алтае отказались возрождать популяцию краснокнижных балобанов?

Год назад в газете писали об эксперименте с соколами-балобанами в РА: выращенных в питомнике птенцов подсаживали в гнёзда диких птиц и те их выкармливали. Чем завершился эксперимент? Пополнилась ли популяция краснокнижной птицы?

Учёные-орнитологи бьют тревогу: численность сокола балобана, занесённого в Красные книги России и республики, охраняемого международными конвенциями, неуклонно сокращается. На территории РА за последние 10 лет — в два раза. Эксперты с осторожностью говорят о присутствии на Алтае 150-200 гнездящихся парах.

В 2017 году был реализован проект по возрождению соколов на Алтае и в Тыве. По словам руководителя проекта Игоря Карякина, тогда метили 10 балобанов, но четырёх поймали браконьеры, ещё два погибли на путях миграции и одна птица погибла на ЛЭП. В этом году проект будет продолжен только в Тыве.

Возрождать популяцию на Алтае из-за браконьеров, ловящих птиц на неохраняемых территориях для продажи в арабские страны, специалисты отказываются.