Ещё
Александр Кержаков: Проверять создание частных клубов в России нужно делом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Кержаков: Проверять создание частных клубов в России нужно делом 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
— Сказать по правде, я никогда особо не вникал в чисто организационную структуру тех клубов, за которые выступал. И в «Зените», и в «Севилье», в столичном «Динамо» и в «Цюрихе» старался честно делать свою работу, а не лезть, куда не просят.
Как российский спорт работает с частными деньгами: пример «Спартака»
— Но вы не могли не знать про ту же испанскую «Севилью» — частная она или, может быть, государственно-частного партнерства?
— А зачем мне это знать? Зарплату получал исправно… С историей тех клубов, где играл, знаком, конечно. Мне кажется, в каждой стране всё должно быть по-своему, исходя из национальных традиций, но с учетом новых веяний. А повторять за кем-то, копировать систему — это не совсем правильно, — рассказал Кержаков «Свободной прессе».
— В прошлом году вы завершили карьеру игрока. Сейчас работаете старшим тренером юношеской сборной РФ (до 17 лет). Есть идеи, связанные с организаций внутреннего чемпионата, клубной работы?
— Я ещё только осваиваюсь на новой должности (назначение состоялось 15 марта — авт.). Точно знаю одно: российский футбол должен развиваться. Если создание частных клубов пойдет ему на пользу — значит, они должны быть. Проверять нужно делом.
Советский спорт: последние новости
Рио Фердинанд: Чтобы достигнуть уровня Роналду, Салаху нужно еще 15 сезонов Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев Ракитич успешно прооперирован после травмы пальца (фото)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд154
Распустить сборную РФ по футболу77
Липницкая опубликовала откровенное фото88
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение