Александр Кержаков: Проверять создание частных клубов в России нужно делом

— Сказать по правде, я никогда особо не вникал в чисто организационную структуру тех клубов, за которые выступал. И в «Зените» , и в «Севилье», в столичном «Динамо» и в «Цюрихе» старался честно делать свою работу, а не лезть, куда не просят.

Как российский спорт работает с частными деньгами: пример «Спартака»

— Но вы не могли не знать про ту же испанскую «Севилью» — частная она или, может быть, государственно-частного партнерства?

— А зачем мне это знать? Зарплату получал исправно… С историей тех клубов, где играл, знаком, конечно. Мне кажется, в каждой стране всё должно быть по-своему, исходя из национальных традиций, но с учетом новых веяний. А повторять за кем-то, копировать систему — это не совсем правильно, — рассказал Кержаков «Свободной прессе».

— В прошлом году вы завершили карьеру игрока. Сейчас работаете старшим тренером юношеской сборной РФ (до 17 лет). Есть идеи, связанные с организаций внутреннего чемпионата, клубной работы?

— Я ещё только осваиваюсь на новой должности (назначение состоялось 15 марта — авт.). Точно знаю одно: российский футбол должен развиваться. Если создание частных клубов пойдет ему на пользу — значит, они должны быть. Проверять нужно делом.