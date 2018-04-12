Тебас: у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» есть нефтяной вентиль, это финансовый допинг

«Хозяева «ПСЖ» — страна Катар. Захотели купить Неймара, наплевали на цену, открыли нефтяной вентиль и купили. «Манчестер Сити» делает так же.

Чемпионат.com: последние новости

Способен ли ЦСКА на подвиг в стиле «Ромы» или «Ювентуса»?

Тренер ЦСКА: Капризов скоро будет играть, Робинсон тоже будет, но не знаем когда

Малышко: после Сочи я глазом не моргнул, как пришла зима, а я остался неготовым