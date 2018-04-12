Тебас: у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» есть нефтяной вентиль, это финансовый допинг 

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас на пресс-конференции Marspo заявил о необходимости тщательнее контролировать расходы богатых клубов, среди которых «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
«Хозяева «ПСЖ» — страна Катар. Захотели купить Неймара, наплевали на цену, открыли нефтяной вентиль и купили. «Манчестер Сити» делает так же.
У нормальных команд нет таких вентилей. Им нужны доходы от ТВ-прав. Но эти деньги они тоже забирают — у маленьких клубов и лиг. Это большая проблема. Катарские деньги — финансовый допинг. За полгода до сделки по Неймару я говорил президенту «ПСЖ», что буду жаловаться на их трансферную политику. Если это не остановить, европейский футбол скоро изменится», — передаёт слова Тебаса корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.