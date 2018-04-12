Курбан Бердыев: «Разговоров о возвращении Бухарова нет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Амкара» отметил, что ожидает сложную игру. Он также добавил, что разговоров о возвращении Александра Бухарова , который тренируется с командой, нет.

— Нюансы при подготовке к «Амкару» традиционные, — сказал Бердыев. — Мы идем от себя. От своего состояния, конечно, учитывая игру соперника. Будет сложная игра.

— За счет чего один из аутсайдеров выиграл два последних матча?

— Организованная команда. Они знают, как играть. Опыт Гаджиева, плюс умение настроить на игру Евсеева — дают свои плоды.

— В Перми искусственное поле. Ждать ли из-за этого изменений в составе?

— Возможно. Посмотрим по состоянию в день матча. Есть проблемы у Камболова, Жемалетдинова, Могилевца.

— В каком состоянии Подберезкин?

— Сегодня работает в общей группе. Посмотрим.

— Бухаров вернулся. Какие у вас планы на него?

— Это по вашему мнению он вернулся. По нашему — не возвращался. Не знаю, откуда это пошло. Бухарову мы, как и всем, кто нас просит, оказываем помощь при восстановлении. О возвращении разговоров нет. Он просто обратился. Тем более наш воспитанник, мы откликнулись.

— А почему нет таких разговоров? Все-таки он неплохо провел первую часть сезона.

— Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу. Мы не афишируем, но она сложная.

— В связи с этим с будущим Попова тоже ничего не ясно?

— Тем более. Безусловно, мы бы хотели его оставить. Но ситуация очень серьезная. ( Артур ЕНИКЕЕВ

Встреча «Амкар» — «Рубин» состоится 14 апреля и начнется в 11.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.