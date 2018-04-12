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Во Владивостоке задержали автора поддельной купюры достоинством 2 тыс. рублей
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Во Владивостоке задержали автора поддельной купюры достоинством 2 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Автора первой поддельной купюры достоинством в 2 тысячи рублей рублей задержали сотрудники полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа»: банкноту «Владивосток-2000» он напечатал на струйном принтере.
Инцидент произошёл в селе Среднебелая, что в Ивановском районе Амурской области. В местное отделение полиции обратился сотрудник автозаправочной станции. Мужчина рассказал, что обнаружил поддельную двухтысячную купюру, которой неизвестный мужчина расплатился за приобретённое топливо. Чуть позже, когда сотрудники АЗС пересчитывали выручку, один из них заметил краску от купюры на пальцах. По звонку на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые изъяли купюру на исследование. Экспертиза показала, что «Владивосток-2000» — подделка.
Полицейские изучили все записи с камер наблюдений и выяснили, на каком автомобиле передвигался предполагаемый злоумышленник. Выяснилось, что нынешний владелец транспорта несколько дней назад приобрёл авто у одного из жителей Ивановского района.
Сотрудники полиции установили местонахождение прежнего владельца данного автомобиля. 27-летнего амурчанина доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что «банкноту» сделал на струйном принтере и всего лишь в единственном экземпляре. Устройство полицейские изъяли.
По данным УМВД России по Амурской области, задержанный может лишиться свободы сроком на восемь лет со штрафом.
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