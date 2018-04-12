На одного волонтера «Екатеринбург Арены» придется 100 фанатов

Все замечания к качеству работы «Екатеринбург Арены», возникшие у болельщиков после первой тестовой игры на стадионе, проанализированы. Об этом на заседании оперативного штаба подготовки к матчам чемпионата мира по футболу заявил исполнительный директор ФК «Урал» Евгений Костарев, передает "Уралинформбюро"

Впервые после реконструкции объект принял футбольный матч 1 апреля 2018 года — на поле встретились «Урал» и казанский «Рубин» (1:1). После игры в прессе и соцсетях появилось множество критических замечаний. Ключевые — продуваемое ветром фойе, недостаток точек общепита и скудная обеспеченность имевшихся кафе.

Подробнее о первом тестовом матче: Холодный прием «Екатеринбург Арены»

По словам Костарева, ко второму тестовому матчу, который состоится 15 апреля, на стадионе появятся дополнительные точки общественного питания, в кафе будет скорректирован ассортимент, установлено новое оборудование и увеличена численность персонала.

Также в день игры будет вдвое увеличено количество волонтеров на территории «Екатеринбург Арены» — до 313 человек. Еще 90 будут помогать болельщикам на прилегающей к стадиону территории.

Кроме того, ФК «Урал» готовит специальные карты, содержащие детальную информацию о месте расположения парковок для болельщиков с билетами на матч, точек общепита и других инфраструктурных объектах. Карты будут представлены на сайте клуба.

Во втором тестовом матче против «шмелей» сыграет столичный "Спартак" . Билеты на игру были раскуплены буквально за четыре дня. Ожидается, что ее посетят более 30 000 зрителей.

Помимо стадиона будет тестироваться транспортная инфраструктуры, прилегающая к нему. Помимо прочего это подразумевает перекрытие трех улиц: Репина (от проспекта Ленина до Мельникова) и Ключевской (от Токарей до Мельникова), а также Татищева (от Репина до Мельникова) на время игры.

"Специально для болельщиков будут действовать две городские парковки: на площади 1905 года и на перекрестке Токарей и Татищева. Въезд на эти парковки будет осуществляться при предъявлении билета любой категории на стадион «Екатеринбург Арена», — поясняла ранее председатель городского Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

Перекрытие улиц скажется и на движении общественного транспорта. Троллейбусные маршруты №3 и №7 будут укорочены до Центральной гостиницы. Трамваи №2 и №18 из-за закрытия Татищева пойдут по Московской и ВИЗ-бульвару. Также изменения коснутся автобусов №№ 2, 21, 25, 28, 48, 61, 64 и 04, 011, 012, 016, 019, 27, 043, 045, 052, 070.