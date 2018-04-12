СМИ: Иньеста подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Как сообщает Sky Sports, Иньеста подпишет с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на год. Испанец будет получать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 37 миллионов евро за сезон.

33-летний Иньеста подписал в октябре контракт с «Барселоной» до конца карьеры. Однако сам футболист ни раз заявлял, что рассматривает переход в китайский клуб.

В составе «Барселоны» Иньеста играет с 2002 года. Вместе с командой испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, становился восьмикратным чемпионом Испании и пятикратным обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне Иньеста провел за «Барселону» 37 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.