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СМИ: Иньеста подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
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СМИ: Иньеста подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает Sky Sports, Иньеста подпишет с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на год. Испанец будет получать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 37 миллионов евро за сезон.
33-летний Иньеста подписал в октябре контракт с «Барселоной» до конца карьеры. Однако сам футболист ни раз заявлял, что рассматривает переход в китайский клуб.
В составе «Барселоны» Иньеста играет с 2002 года. Вместе с командой испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, становился восьмикратным чемпионом Испании и пятикратным обладателем Кубка страны.
В текущем сезоне Иньеста провел за «Барселону» 37 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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