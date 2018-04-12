СМИ: Иньеста согласовал трёхлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона и присоединится к китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает LaLigaNews.co.uk со ссылкой на Catalunya Radio.

Как утверждает издание, футболист уже согласовал с клубом китайской Суперлиги трёхлетний контракт, в котором прописана опция продления на один год. Общая сумма по контракту составит $ 37 млн Об интересе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к Иньесте сообщалось в течение нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 забитым мячом.