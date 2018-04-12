Ещё
СМИ: Иньеста согласовал трёхлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Иньеста согласовал трёхлетний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона и присоединится к китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает LaLigaNews.co.uk со ссылкой на Catalunya Radio.
Как утверждает издание, футболист уже согласовал с клубом китайской Суперлиги трёхлетний контракт, в котором прописана опция продления на один год. Общая сумма по контракту составит $ 37 млн Об интересе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к Иньесте сообщалось в течение нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 забитым мячом.
Чемпионат.com: последние новости
Майгуров заявил, что из-за конфликта интересов отказался временно возглавить IBU Экс-футболист «Атлетико» раскритиковал поведение Роналду после гола в ворота «Ювентуса» СМИ: IBU с 2011 года скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками36
Знарок лишился поста10
Сборная РФ установила новый антирекорд224
Распустить сборную РФ по футболу156
Липницкая опубликовала откровенное фото92
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение