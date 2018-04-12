«ВТБ Ледовый дворец» примет «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, «Финал четырех» пройдет в Москве на арене «ВТБ Ледовый Дворец» с 8 по 10 июня. Она также добавила, что целью организации является сделать из «Финала четырех» привлекательный маркетинговый продукт.

— «Финал четырех» — это знаковое событие для Лиги ВТБ, — цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Корстин. — На кону — титул чемпиона Лиги, чемпиона России и путевка в Евролигу. В «Финале четырех» будут бороться лучшие команды не только Единой Лиги, но и Европы, так как наши клубы занимают лидирующие позиции и в еврокубках, где играют на решающих стадиях.

Важно отметить, что «Финал четырех» — это не только спортивное событие, наша цель сделать привлекательный маркетинговый продукт, задействовать спонсоров, получить прибыль с продажи билетов, привлечь болельщиков.

По нашей оценке, переоборудованная под проведение баскетбольного матча арена «ВТБ Ледовый Дворец» вместит 12,5 тысячи посадочных мест. Часть билетов поступит в продажу 23 апреля, а часть пока останется в резерве для фанатских секторов будущих участников «Финала четырех».

Насколько новый формат будет эффективен со спортивной и экономических точек зрения мы сможем сказать лишь по итогам. Но могу точно сказать, что «Финал четырех» привнесет дополнительную интригу, которая увеличит интерес болельщиков к нашему чемпионату и привлечет дополнительную ТВ-аудиторию. ​