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Аргентина в ближайшее время начнет прорабатывать вопросы образовательного сотрудничества с Нижегородской областью
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Аргентина в ближайшее время начнет прорабатывать вопросы образовательного сотрудничества с Нижегородской областью 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото с сайта spbu.ruАргентина в ближайшее время начнет прорабатывать вопросы образовательного сотрудничества с Нижегородской областьюЧрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто Лагорио посетил Нижегородский государственный университет (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова.
«Мы постараемся сделать всё, чтобы улучшить и сблизить наши отношения в различных сферах, причем не только в финансовых и спортивных, но и во многих других. В ближайшее время мы начнем прорабатывать вопросы образовательного сотрудничества», — сообщил Рикардо Эрнесто Лагорио по итогам встречи c и.о. ректора НГЛУ Жанной Никоновой.
Рикардо Лагорио встретился с учащимися вуза, и студенты смогли задать интересующие их вопросы на испанском языке. Многие вопросы касались культуры и традиций Аргентины, а также возможности участия нижегородских студентов в совместных российско-аргентинских образовательных программах.
Мероприятия в НГЛУ были организованы департаментом внешних связей правительства Нижегородской области. Участие во встречах приняла директор департамента Ольга Гусева. «Большое спасибо за тёплый приём и за личное знакомство. В вашем регионе живут прекрасные и добрые люди. Причем, как оказалось, многие из них, по крайней мере, все те, с кем я сегодня общался, владеют иностранными языками», — отметил господин Посол.
По словам Рикардо Лагорио, культура современной Аргентины — это мозаика, в которой представлены многие народы и этносы, и в этом она во многом напоминает культуру нижегородского региона. «Я хотел, чтобы больше нижегородцев и жителей области узнали об Аргентине, и больше аргентинцев узнали о культуре вашего региона и принятых здесь традициях. Игры Чемпионата мира по футболу станут хорошим шансом, чтобы это знакомство состоялось», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России.
По итогам встречи он выразил надежду, что после Чемпионата контакты Аргентины с Нижним Новгородом не закончатся, а, наоборот, выйдут на качественно новый уровень.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала, в том числе матч с участием сборной Аргентины: 21 июня на «Стадионе Нижний Новгород» сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.
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