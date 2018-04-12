Мутко: «У „Локомотива“ большой гандикап, но борьба предстоит нешуточная» 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от финиша сезона в российской Премьер-Лиге.
«Локомотив» пока еще имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба — у лидера впереди еще игры с прямыми конкурентами. Это здорово. Это дает рост мастерства игрокам российской сборной. Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья», — рассказал Мутко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
«Локомотив» лидирует в РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. На счету идущего вторым «Спартака» 50 пунктов, но на игру больше.