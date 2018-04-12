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Купол полигона «Ядрово» на 85% подготовлен к дегазации
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Купол полигона «Ядрово» на 85% подготовлен к дегазации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полигон «Ядрово» готовят к началу работ по дегазации в круглосуточном режиме, все сроки соблюдаются. Об этом телеканалу «360» рассказал начальник полигона Иван Кудельский.
Все сроки у нас соблюдаются. Сейчас в круглосуточном режиме идет подготовка: завозится мусор, трамбуется, укладывается текстиль и накрывается все это сверху песком. Приезжают специалисты из Голландии, завозится оборудование, и начинаются работы по дегазации
— Иван Кудельский, начальник полигона «Ядрово».
Готовность основания купола составляет порядка 85%. Это включает в себя хорошо утрамбованный мусор под определенным углом, который сразу же накрывается текстилем и песком. В настоящее время остается подготовить порядка 15%. В ближайшие два дня остается завести мусор, утрамбовать его и сразу же накрыть песком. После этого основание полностью готово.
По словам Кудельского, после 14 апреля ожидается приезд экспертов из Голландии вместе с оборудованием для начала дегазации. При подготовке полигона к дегазации задействовано более 20 единиц техники: бульдозеры, грузовые автомобили, экскаваторы и более 40 человек, которые работают посменно.
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