«Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве в «ВТБ Ледовом дворце» 8-10 июня

"Мы рады официально сообщить, что «Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве, на «Ледовой арене ВТБ» 8 и 10 июня 2018 года. Это идеальное место для мероприятия такого масштаба, — сказал Кущенко. — У нас уже есть опыт адаптации современных ледовых арен под большой баскетбол, и «Ледовый дворец ВТБ» позволит использовать этот опыт наилучшим образом — сооружение отвечает всем требованием безопасности и обладает великолепной транспортной доступностью".

Прежде победитель лиги определялся в плей-офф. По словам собеседника ТАСС, предстоящий «Финал четырех» станет своего рода экспериментом: «Только проведя „Финал четырех“ на площадке такого уровня мы сможем полноценно изучить все плюсы и минусы нового формата, его коммерческий и репутационный потенциал для лиги».

Кущенко напомнил, что «Финал четырех» пройдет за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу и это позволит привлечь дополнительных болельщиков. «Москва и чемпионат получат дополнительную активацию, контент высочайшего уровня, а Единая лига ВТБ сможет рассчитывать на болельщиков, которые приедут в Москву со всего света», — сказал Кущенко.

"Наконец, «Ледовая арена ВТБ» удобна и для команд — в Москву проще лететь, а площадка будет нейтральной. Встретимся на крутом баскетболе «Финала четырех» 8-10 июня!" — добавил президент Единой лиги ВТБ.