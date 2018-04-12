Ещё
«Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве в «ВТБ Ледовом дворце» 8-10 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве в «ВТБ Ледовом дворце» 8-10 июня 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый в истории Единой лиги ВТБ «Финал четырех» пройдет в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец». Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.
"Мы рады официально сообщить, что «Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве, на «Ледовой арене ВТБ» 8 и 10 июня 2018 года. Это идеальное место для мероприятия такого масштаба, — сказал Кущенко. — У нас уже есть опыт адаптации современных ледовых арен под большой баскетбол, и «Ледовый дворец ВТБ» позволит использовать этот опыт наилучшим образом — сооружение отвечает всем требованием безопасности и обладает великолепной транспортной доступностью".
Прежде победитель лиги определялся в плей-офф. По словам собеседника ТАСС, предстоящий «Финал четырех» станет своего рода экспериментом: «Только проведя „Финал четырех“ на площадке такого уровня мы сможем полноценно изучить все плюсы и минусы нового формата, его коммерческий и репутационный потенциал для лиги».
Кущенко напомнил, что «Финал четырех» пройдет за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу и это позволит привлечь дополнительных болельщиков. «Москва и чемпионат получат дополнительную активацию, контент высочайшего уровня, а Единая лига ВТБ сможет рассчитывать на болельщиков, которые приедут в Москву со всего света», — сказал Кущенко.
"Наконец, «Ледовая арена ВТБ» удобна и для команд — в Москву проще лететь, а площадка будет нейтральной. Встретимся на крутом баскетболе «Финала четырех» 8-10 июня!" — добавил президент Единой лиги ВТБ.
ТАСС: последние новости
"Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет в Москве в "ВТБ Ледовом дворце" 8-10 июня Буффон: нужно быть животным и иметь мусорку вместо сердца, чтобы поставить такой пенальти Алексей Березуцкий: футболисты ЦСКА надеются на чудо в игре Лиги Европы с "Арсеналом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд153
Распустить сборную РФ по футболу75
Липницкая опубликовала откровенное фото88
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение